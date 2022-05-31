أفرجت مصالح الدائرة بمقر عاصمة ولاية بجاية اليوم الثلاثاء عن قائمة أولية بأسامي 1100 مستفيد من سكن اجتماعي، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

و طمأن رئيس الدائرة بأن هذه القائمة هي في الواقع الأولى فقط من مجموعة أخرى لمستفيدين يقدر عددهم بأكثر من 4000 شخص سيفرج عنها بالتدريج.

وأوضح المسؤول أن أولى القوائم التي تحمل اسامي 1100 وحدة سكنية نشرت اليوم وستتبعها تدريجيا قوائم أخرى لمستفيدين آخرين في الأسابيع المقبلة، موضحا أن "جميع المستفيدين سيتم إسكانهم أو إعادة إسكانهم في المركز الحضري الجديد لإغزر أوزاريف بوادي غير الذي يقع على 10 كلم غرب بجاية.

و لقد تم تصميم هذا الموقع الحضري لاستيعاب ما يقرب من 17000 وحدة سكنية.

ويوجد الموقع حاليا في مرحلة التشطيب وتنفيذ أعمال الطرق والربط بالشبكات المختلفة للمياه و الكهرباء و الغاز.

لللاشارة، فلقد فتحت مصالح الدائرة امام المواطنين مكتبا خاصا بالطعن على مستوى ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية.