Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu mardi à Alger, le Directeur exécutif d'AFRIPOL, Dr Tarek Sharif, venu lui rendre une visite d'adieu à l'occasion de sa fin de mission", indique un communiqué du ministère.

"A cette occasion, Dr. Sharif, un haut fonctionnaire de l’Union Africaine de nationalité libyenne, a informé le Ministre des progrès réalisés dans le cadre de l’opérationnalisation pleine et effective d’AFRIPOL en tant qu’institution de coopération policière africaine dont le rôle est primordial dans la lutte contre le crime transnational et le terrorisme", précise le communiqué.

De son côté, Lamamra "a tenu à rendre un hommage mérité au Dr Tarek Sharif pour ses efforts consentis durant les cinq années de son service à Alger à la tête de cette importante institution panafricaine, ainsi que pour son excellente coopération avec les autorités du pays hôte", ajoute la même source.

"Le Ministre a, également, réitéré le soutien de l’Algérie au mandat et aux activités d’AFRIPOL ainsi qu’à tous les cadres de l’action africaine commune dans tous les domaines", conclut le ministère.

Lamamra a, également, reçu l’Envoyée spéciale de l’Union européenne (UE) pour le Sahel, Emanuela Claudia Del Re qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre du dialogue politique sur les questions de paix et de sécurité en Afrique, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Les discussions ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération entre l’Algérie et l’UE pour la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique, et plus particulièrement dans la région sahélo-saharienne qui fait face à d’immenses défis d’ordre politique, sécuritaire et économique. L’objectif étant de favoriser des solutions africaines aux problèmes de l’Afrique, avec un soutien plus actif des partenaires étrangers, dont notamment l’UE", précise la même source.

Le ministère note, en outre, que "les deux parties ont, également, abordé la situation au Mali à la lumière des efforts en cours visant, d’une part, à redynamiser le processus de mise en œuvre de l’accord de paix et de réconciliation issu du processus d’Alger et, d’autre part, favoriser le consensus sur la période de transition en vue de la restauration d’un ordre constitutionnel démocratique dans ce pays".

" A cet égard, l’Envoyé spécial de l’UE a tenu à saluer le rôle important de l’Algérie en sa double capacité de Chef de la Médiation Internationale et de Président du Comité de Suivi de l’Accord, et son engagement sincère en faveur d’un Mali uni, stable, démocratique et prospère", relève le communiqué.

" Enfin, les deux parties sont convenues de la nécessité de renforcer le dialogue et la concertation entre l’Algérie et l’UE sur ces questions d’intérêt commun et de multiplier les contacts à tous les niveaux", conclut le ministère.