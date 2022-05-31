استقبل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، المبعوثة الخاصة للاتحاد الاوروبي لمنطقة الساحل، ايمانويلا كلوديا ديل ري، التي تقوم بزيارة عمل الى الجزائر في اطار الحوار السياسي حول مسائل السلم و الامن في افريقيا، حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

واوضح ذات المصدر، ان "المحادثات تمحورت حول آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي من أجل ترقية السلم و الامن في افريقيا، و بشكل خاص في منطقة الساحل الواقعة جنوب الصحراء التي تواجه تحديات كبرى ذات طابع سياسي و امني و اقتصادي، و ان الهدف المتوخى يتمثل في تبني الحلول الافريقية لمشاكل افريقيا مع دعم اكثر فاعلية من لدن الشركاء الاجانب سيما من الاتحاد الاوروبي".

و اضافت الوزارة من جانب اخر، ان "الجانبين قد تطرقا كذلك الى الوضع السائد في مالي، سيما على ضوء الجهود المبذولة و الرامية من جهة، الى اعادة تفعيل مسار تجسيد اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، و من جهة اخرى، تحقيق توافق حول الفترة الانتقالية بغية ارساء نظام دستوري ديمقراطي في هذا البلد".

في هذا الصدد "اشادت المبعوثة الخاصة للاتحاد الاوروبي لمنطقة الساحل بالدور الهام للجزائر، التي تضطلع بمهمتين كونها قائدة الوساطة الدولية و رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلام، و كذا التزامها الصادق من اجل مالي موحدة و مستقرة و ديمقراطية و مزدهرة"، يضيف ذات البيان.

وخلص المصدر ذاته، ان "الجانبين اتفقا على ضرورة تعزيز الحوار و التشاور بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي حول تلك المسائل ذات الاهتمام المشترك و تكثيف الاتصالات على جميع المستويات.