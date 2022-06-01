أكدت شركة "غازبروم" الروسية اليوم الأربعاء، وقف كامل لإمدادات الغاز لشركتي Orsted الدنماركية وShell Energy Europe (شركة تابعة لشركة شل الأوروبية) بسبب عدم الدفع بالروبل.

وجاء في بيان غازبروم: "أوقفت غازبروم تمامًا إمدادات الغاز إلى Orsted Salg & Service A / S (الدنمارك) بسبب عدم الدفع بالروبل. لم تتلق شركة غازبروم إكسبورت مدفوعات إمدادات الغاز في أبريل من Orsted Salg & Service وفقًا للمرسوم الرئاسي الروسي رقم 172 بتاريخ 31 مارس 2022. كما لم تحصل على المدفوعات من Energy Europe لإمدادات الغاز في أفريل".