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"غازبروم" توقف عمليات تسليم الغاز إلى شركتين أوروبيتين

مال و أعمال
1 جوان 2022 ()
ك.ب/وكالات
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أكدت شركة "غازبروم" الروسية اليوم الأربعاء، وقف كامل لإمدادات الغاز لشركتي Orsted الدنماركية وShell Energy Europe (شركة تابعة لشركة شل الأوروبية) بسبب عدم الدفع بالروبل.

وجاء في بيان غازبروم: "أوقفت غازبروم تمامًا إمدادات الغاز إلى Orsted Salg & Service A / S (الدنمارك) بسبب عدم الدفع بالروبل. لم تتلق شركة غازبروم إكسبورت مدفوعات إمدادات الغاز في أبريل من Orsted Salg & Service وفقًا للمرسوم الرئاسي الروسي رقم 172 بتاريخ 31 مارس 2022. كما لم تحصل على المدفوعات من Energy Europe لإمدادات الغاز في أفريل".

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