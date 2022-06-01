أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بدم بارد، وأدت إلى استشهاد الشابة غفران وراسنة قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذه الجريمة امتداد لمسلسل طويل ومتواصل لجرائم الاعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وفقاً لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تفاخر بها أكثر من مسؤول صهيوني وعلى رأسهم المتطرف بينيت، والتي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين بهدف القتل دون أي سبب ودون أي قواعد أو ضوابط،

ووفقاً لأهوائهم وأمزجتهم ووضعهم النفسي، في تأكيد جديد على طبيعة المهام الإجرامية التي يقوم بها جنود الاحتلال المنتشرون على الحواجز أو المتواجدون في الأبراج العسكرية على مداخل المخيمات والبلدات والقرى والمدن الفلسطينية". وحملت "الحكومة الصهيونية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية التي تعكس عقلية العصابات والعنصرية المنتشرة والمسيطرة على مراكز صنع القرار في في دولة الاحتلال".

وحذرت من "مغبة التعامل مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي وقفة من قانون أو ضمير أو اخلاق أو مبادئ".

وأكدت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها، أن "غفران هي ضحية مباشرة لفاشية دولة الاحتلال، ولازدواجية المعايير الدولية، وصمت المحكمة الجنائية الدولية". وأطلقت القوات الصهيونية، صباح اليوم الأربعاء، النار بشكل مباشر تجاه الأسيرة المحررة غفران وراسنة، وأصابتها بجروح بالغة الخطورة، في مخيم العروب بمدينة الخليل.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقمنا لطالبة (فتاة) مصابة بالرصاص الحي عند مدخل العروب، حيث جرى تسلميها للطواقم بعد ما يقارب 20 دقيقة، ليتم نقلها للمستشفى الأهلي بالخليل، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها الخطرة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين في بيان، أن "الشهيدة غفران اعتقلت مطلع العام الجاري من قبل قوات الاحتلال لمدة ثلاثة أشهر وتحررت في الأول من أفريل الماضي".