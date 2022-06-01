أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن تركيا ألغت وثائق "بي سي آر" المطلوبة للقادمين إلى البلد عبر جميع النقاط الحدودية، وذلك اعتباراً من اليوم الفاتح جوان.

وجاء في بيان الوزارة: "مقيًماً الوضع القائم حول جائحة فيروس كورونا المستجد، اعتباراً من 1 جوان وثائق فحص كوفيد-19 سلبي صادرة خلال فترة لا تتجاوز الـ 72 ساعة قبل الدخول تصبح غير مطلوبة".

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، يوم الأحد الماضي إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن ما عدا المستشفيات، وذلك بعد تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إلى ما دون الألف لثلاثة أيام متتالية.

وأضاف في بيان له عبر موقع الوزارة، أن ارتداء الكمامات بات اختيارياً في وسائل النقل ولا يزال إجبارياً في المستشفيات.