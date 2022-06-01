أسعار النفط بشكل طفيف في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي، وسط إنهاء الصين لعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في شنغهاي.

وارتفع خام برنت لشهر أوت 28 سنتا، ما يعادل 0.2% ليصل إلى 115.88 دولار للبرميل، وتراجعت قيمة العقد بنسبة 1.7% يوم الثلاثاء، وأغلق عقد جويلية المقبل يوم الثلاثاء عند 122.84 دولارًا للبرميل، بزيادة 1%.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا، ما يعادل 0.3% ليصل إلى 114.97 دولار للبرميل، وأغلق كلا الخامين القياسيين بارتفاع لشهر ماي 2022، ليسجلا ارتفاعاً للشهر السادس على التوالي.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ يوم الاثنين الماضي، على وقف 90% من واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام الجاري، في أشد عقوبات الاتحاد على موسكو منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر ماضية.

وسيتم تنفيذ العقوبات على النفط الخام على مراحل على مدى 6 أشهر وعلى المنتجات المكررة على مدى ثمانية أشهر، ويستثني الحظر نفط خط الأنابيب من روسيا كامتياز للمجر ودولتين أخريين غير ساحليتين في وسط أوروبا.

كما انتهت عمليات الإغلاق الصارمة بسبب فيروس كورونا في شنغهاي الصينية، اليوم الأربعاء بعد أن دامت شهرين، ما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الوقود من البلاد.