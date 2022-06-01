نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 ماي 2022، العديد من العمليات النوعية عبر كامل التراب الوطن. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت (03) قنابل تقليدية الصنع بكل من تبسة وسكيكدة.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (03) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (06) قناطير و(36) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (26) تاجر مخدرات آخرين وضبط ( 118.5) كيلوغرام من نفس المادة و(41627) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (183) شخصا وضبطت (19) مركبة و(229) مولدا كهربائيا و(117) مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (04) أشخاص وضبط (03) بنادق صيد ومسدس (01) آلي و(36464) علبة من مادة التبغ، وهذا بكل من ورقلة والوادي وإن أميناس وسطيف.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (61248) لتر بكل من تمنراست وأدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس. في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (17) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (324) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.