أعلنت شركة سوناطراك وشريكها المؤسسة العمومية التايلندية لاستكشاف وإنتاج النفط PTTEP عن الشروع، اليوم الأربعاء، في إنتاج أولى الشحنات من النفط الخام من الرقعة التعاقدية "حاسي بئر ركايز" الواقعة في حوض بركين، والتي تستغل في إطار عقد استكشاف وإنتاج المحروقات المبرم في 17 جانفي 2010.

وحسب بيان للشركة، تتضمن خطة تطوير المشروع خلال المرحلة الأولى من الاستغلال، دخول اكتشافي "بوقفة" و "غورد الزيطة" مرحلة الإنتاج عبر ربط سبعة عشر (17) بئرا نفطية بمنشآت المعالجة الموجودة بمنطقة غورد الباغل، حيث سيبلغ مستوى الإنتاج المتوقع خلال هذه المرحلة من التطوير حوالي 13000 برميل في اليوم.

كما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير المتعلقة بالحقول الثمانية المكتشفة الأخرى ضمن الرقعة التعاقدية، والتي ستمكن من بلوغ مستوى إنتاج مقداره 60 ألف برميل في اليوم.