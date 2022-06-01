كشف المدير التجاري للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين كريم بوزناد، بأن الشركة فتحت عملية بيع التذاكر للمسافرين منذ أسبوعين وفقا لخارطة الطريق المحددة من قبل الوزارة الأولى وبمعدل ست رحلات أسبوعية باتجاه ميناء مرسيليا ورحلة أسبوعية نحو ميناء" اليكانتي " الإسباني.

وقال في تصريحات للإذاعة الجزائرية، إن عملية البيع تعرف اقبالا كبيرا عبر منصة الحجز الرقمي بفعل تهافت المسافرين من الجالية الجزائرية المقيمة بأوروبا وكذا وكالات السفر والوكالات التجارية المعتمدة بفرنسا.

وأضاف في هذا الشأن بأن 90 بالمائة من التذاكر الخاصة بشهر جويلية بيعت لحد الآن ومن الصعب جدا تلبية كل الرغبات الخاصة بشهر جويلية، مشيرا في نفس الوقت إلى صعوبات مماثلة بالنسبة لمنتصف أوت وبداية سبتمبر بسبب استئناف الدراسة في أوروبا.

وأوضح بوزناد أن أسعار التذاكر المقترحة على المسافرين القادمين من أوروبا في المتناول وهي تتماشى مع الفصول وإمكانيات المسافرين، وقال إنها في حدود 260 أورو انطلاقا من فرنسا وهي أقل من النصف المعمول به سنويا.

وتوقع بوزناد أن نقل الشركة ما بين 250 ألف و300 ألف مسافر في العام خصوصا وأن الشركة صارت تملك أربع وحدات بحرية بعد تدعيم الأسطول البحري في الفترة الأخيرة بباخرة "باجي مختار" وهو ما يمكنها من امتصاص عجز سابق يقدر بـ 1800 مسافر و600 سيارة.

وأعلن المدير التجاري للشركة الوطنية للنقل البحري بأن المؤسسة تستعد لاستئناف الرحلات وضمان استقبال الركاب في أحسن الظروف ومنها تهيئة قاعات الاستقبال بالتعاون مع أعوان الجمارك والشرطة، مشيرا إلى قرار جديد اتخذ لأول مرة ويتعلق بقيام فرق بحرية من الشرطة والجمارك بمرافقة الركاب بهدف تسهيل عمليات الجمركة والمراقبة أثناء الرحلة والتي تدوم عادة ما يقارب 18ساعة، وذلك بهدف التخفيف عن المسافرين وتسريع المغادرة لدى الوصول للموانئ.

كما إن الشركة لن تفرض على الركاب أي بروتوكول صحي ولن تحدد أي سقف للعتاد والأغراض المحمولة من قبل المسافرين على متن الباخرة.