قام المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، يومي 29-30 ماي 2022، بزيارة عمل إلى المديرية العامة للشرطة الإيطالية.

وأفاد بيان لمديرية الأمن الوطني، أن هذه الزيارة التي تندرج ضمن إطار التعاون الشرطي بين الجزائر وإيطاليا، أجرى خلالها المدير العام للأمن الوطني مع نظيره الإيطالي، محادثات ثنائية لتتوسع بعدها إلى وفدي شرطة البلدين.

وتناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز آليات التعاون الشرطي المشترك، لا سيما في مجال التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود وتطوير القدرات الشرطية في شتى التخصصات.

كما كانت هذه الزيارة، سانحة للمدير العام للأمن الوطني والوفد المرافق له، للوقوف على سير وتنظيم بعض المصالح العملياتية للشرطة الإيطالية. وأوضح البيان، أنه وبهدف إثراء وتبادل الخبرات بين شرطة البلدين، دُعي المدير العام للأمن الوطني، لإلقاء مداخلة بالمدرسة العليا لتكوين ضباط الشرطة الإيطالية بروما، تمحورت حول آليات مكافحة الجريمة المنظمة، بحضور نظيره الإيطالي وإطارات سامية من الشرطة الإيطالية.

وأشار البيان، إلى أن هذه الزيارة جاءت بعد الزيارة المماثلة التي قام بها المدير العام للشرطة الإيطالية لومبيرتو جيانيني "LAMBERTO Giannini " رفقة وفد رفيع المستوى، إلى بعض المصالح العملياتية للشرطة الجزائرية بتاريخ 01 ديسمبر 2021.