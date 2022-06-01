أفادت مصادر إعلامية برتغالية، أن الدولي الجزائري إسلام سليماني في دائرة اهتمام ثلاثة أندية من بينها نادي عربي.

وحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن نادي نوتنغهام فوريست الإنجليزي ، وضع مهاجم الخضر ضمن قائمة الأسماء التي يريد التعاقد معها هذا الصيف لتعزيز صفوفه.

كما يريد فرنبخشه التركي جلب الهداف التاريخي للخضر من جديد، حيث سبق وأن لعب سليماني في صفوف النادي التركي سابقا، ويُعول النادي على مدربه خورخي جيسوس، الذي سبق له وأن أشرف على تدريب نادي سبورتينغ لشبونة.

وربطت عدة تقارير إعلامية سعودية سليماني مع نادي الهلال السعودي.