أوقف عناصر فرع الشرطة القضائية، بالأمن الحضري الخارجي، بفروحة، بالتنسيق مع الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية معسكر، مشتبه فيه يبلغ من العمر 30 سنة، في قضية إنشاء ورشة سرية لتعليب المواد الغذائية بوسم وبيانات مقلدة وعرض منتوج غير صالح للاستهلاك البشري.

العملية جاءت بناء على معلومات، مفادها وجود ورشة سرية بأحد شوارع مدينة فروحة، مستغلة من قبل المشتبه فيه يقوم من خلالها بإحضار مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك رديئة النوعية وإعادة تعبئتها مع وضع تواريخ صلاحية جديدة، بوسم وبيانات مقلّدة، بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة، تم تفتيش الورشة بالتنسيق مع المصالح المختصة، حيت كانت النتائج إيجابية بضبط كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك ومتعفنة، مع عدم توفر الشروط الملائمة للنظافة والتخزين، كما تم العثور على آلات صناعية للتعبئة والتأريخ،

وأخرى مخصصة للتغليف واللصق لعلامات تجارية مقلدة، بعد استكمال كافة الإجراءات تم إتلاف المواد الغذائية الفاسدة التي قدر وزنها بـ 6940 كلغ، وبموجب إجراء قضائي تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة لمحاكمته. من جهة أخرى، أوقف عناصر فرقة البحث والتدخل، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية معسكر، ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و38 سنة، في قضية حيازة وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تم حجز 22.9 غرام من الكيف المعالج و306 أقراص مهلوسة، إضافة إلى مبلغ مالي يعتبر من عائدات البيع. العملية تمت بناء على معلومات تلقاها عناصر الفرقة، مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بحيازة وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بمقر إقامته الكائن بأحد أحياء مدينة معسكر،

بعد ترصد تحركات المعني، تم توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي، ما أسفر عن ضبط قطعة من المخدرات قدر وزنها بـ 2.9 غرام من الكيف المعالج و53 قرصا مهلوسا، حول على إثرها إلى مقر الفرقة من أجل استكمال إجراءات التحقيق التي أسفرت عن تحديد ممونيه، ليتم توقيفهما، وضبط بحوزة أحدهما 03 أقراص مهلوسة.

بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم، وحجز كمية من المخدرات قدرت بـ 20 غراما من الكيف المعالج و251 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع. بعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق وبموجب إجراء قضائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة للمحاكمة.