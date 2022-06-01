توفي شخص وأُصيب ستة آخرون في حصيلة أولية إثر زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب بعد زوال اليوم الأربعاء إقليم سيشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن "شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه وأصيب ستة آخرون بعد وقوع زلزال في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين".

ونقلت الشبكة الصينية عن المركز الصيني لرصد الزلازل قوله "ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة لوشان قرب مدينة يان بإقليم سيتشوان جنوب غربي الصين في الساعة 5:00 مساء اليوم الأربعاء

وكان مركز شبكات الزلازل الصيني، قد أعلن أن مركز الزلزال وقع بعمق 17 كم، وأضاف أنه تم رصد الهزة الأرضية، عند التقاء دائرة عرض 30.37 درجة شمالا وخط طول 102.94 درجة شرقا.