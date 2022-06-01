تم تخصيص ميزانية تقدر بـ 5.8 مليار دج لتغطية النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال، تتوزع على عشرة قطاعات، حسبما ورد في العدد الـ 36 من الجريدة الرسمية.

ووفقا لمرسوم رئاسي رقم 22-192 الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 22 ماي الماضي، فإنه "يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانمائة وسبعة وسبعون مليون ومائة وخمسة عشرة ألف دينار (5877115000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة".

وتتوزع هذه الميزانية على عشر وزارات على النحو التالي: - وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج (197.000.000 دج).

- وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (667.917.000 دج).

- وزارة المجاهدين وذوي الحقوق (1.511.869.000 دج). - وزارة التربية الوطنية (236.736.000 دج).

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (50.881.000 دج). - وزارة الثقافة والفنون (922.000.000 دج).

- وزارة الشباب والرياضة (69.716.000 دج). -وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (5.000.000 دج).

- وزارة الاتصال (2.180.332.000 دج). - وزارة الأشغال العمومية (8.983.000 دج). - وزارة النقل (26.681.000 دج).