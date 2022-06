Le Directeur commercial d’Algérie Ferries, Karim Bouznad a indiqué, aujourd’hui, que l’opération de vente des billets a connu une grande affluence, et ce, après plus de deux semaines de son lancement.

Le même responsable a expliqué que 90% des billets du mois de juillet ont été vendus jusqu’à présent, tout en soulignant la difficulté de répondre à la forte demande exprimée pour ce mois, mais aussi pour la fin aout et le début septembre, coïncidant avec la période de la rentrée en Europe.

Pour ce qui est des prix des billets, l’invité de la radio nationale a affirmé que les tarifs des billets proposés sont à la portée de tout le monde et sont fixés en fonction des saisons et des capacités des voyageurs.

à ce titre, Karim Bouznad a affirmé que les prix sont dans les environs de 260 euros depuis la France, c'est-à-dire, moins de la moyenne des prix pratiqués annuellement.

il a, notamment, souligné que la compagnie envisage d’assurer le transport de 250à 3000 mille voyageurs en une année,, d’autant qu’elle dispose de quatre unités maritime après le renforcement de la flotte.

il s’agit, selon lui, du navire Badji Mokhtar, qui est capable de combler un déficit de 1800 voyageurs et 600 voitures, a-t-il conclut.