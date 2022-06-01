دعا وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الأربعاء، من ميلة لدى تدشينه السوق الجهوي الجديد للخضر والفواكه بوادي العثماني، جميع تجار الجملة إلى الالتحاق بالسوق الجديد نظرا لما يتوفر عليه من شروط مثالية لممارسة النشاط التجاري في أحسن الظروف، مؤكدا على العمل ضمن هذه الفضاءات التجارية الجديدة للقضاء على التجارة الفوضوية داخل الأسواق القديمة التي تفتقر لأدنى شروط العمل من أمن ونظافة وراحة، مشيدا بهذا المشروع الهام الذي أنجز حسبه بمعايير ومواصفات عالمية.

وبشأن مصير الأسواق الفوضوية أوضح الوزير أن الدولة سائرة في إستراتيجية محكمة لتحسين وتطوير الممارسة التجارية بما يخدم التاجر والفلاح والمواطن أيضا بفتح هذه الفضاءات المنظمة، مؤكدا أن القضاء على الأسواق الفوضوية مسألة وقت فحسب، على أن تسند الأمور إلى الولاة للقضاء تدريجيا وبطرق سلسة على تلك الأسواق.

وقال الوزير أنه يوجد حاليا حوالي 50 سوقا للجملة فوضويا سيتم التخلص منها بمرور الزمن، في حين أضاف بأن عدد الأسواق الجديدة المسيرة من قبل المؤسسة العمومية الاقتصادية "ماقرو" بلغ حاليا 6 أسواق ولم يبق سوى تدشين سوق قالمة بنفس المعايير.

يذكر أن سوق الجملة بوادي العثمانية يتربع على مساحة قدرها 13.33هكتار وبلغ عدد المربعات به 124 مربعا، وقد استغرق إنجازه 30 شهرا بتكلفة مالية قدرت بـ200 مليار سنتيم .

كما قام وزير التجارة بتدشين مخبرا لمراقبة الجودة ببلدية تاجنانت يتوفر على كل التجهيزات والوسائل المطلوبة، وختم رزيق زيارة العمل بورشة لصناعة المعدات والمستلزمات الطبية بمدينة ميلة وهي الوحدة التي كانت تعتمد على الاستيراد قبل أن تتحول إلى وحدة إنتاج حققت إنتاجا موعيا وقياسيا وًقد شرعت ذات المؤسسة في التصدير نحو بلدان أجنبية ومنها تونس.

وقد أعرب الوزير في ختام زيارته برضاه عن المشاريع المنجزة واعتبرها مكاسب نوعية للمنطقة وللشعب الجزائري يجب تثمينها.