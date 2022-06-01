يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الخميس، في أشغال الاجتماع الوزاري الـ29 لدول أوبك والدول خارج أوبك (أوبك+)، الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وسيخصص هذا الاجتماع، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون, لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير، يضيف نفس المصدر.

كما سيشارك عرقاب، في نفس اليوم، في أعمال الاجتماع الـ41 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) التي تتكون من الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتان غير أعضاء في منظمة أوبك وهي روسيا وكازاخستان، وفقا للبيان.