أثارت أمس قصة الطفل حريري ابراهيم تأثرا كبيرا في صفحات التواصل الاجتماعي بعد نجاته من حادث مرور أليم هلك فيه كل أفراد عائلته.

الحادث وقع الأسبوع الماضي في الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين آفلو والأغواط في المكان المسمى العتاريس بعدما كانت العائلة متوجهة إلى إحدى العيادات بمدينة غرداية لعلاج أخاه البالغ من العمر 7 سنوات، إلا أن انقلاب سيارة الوالد وانحرافها عن الطريق أدى إلى وفاة الوالد حريري احمد والوالدة وكذلك الأخت والأخ وينجو فقط الطفل ابراهيم ذو الخمس سنوات بعد علاجه من الإصابة بمستشفى الأمومة والطفولة بآفلو ومغادرته أمس المؤسسة الاستشفائية آملا في لقاء أفراد أسرته التي التحق أفرادها بالرفيق الأعلى، ليبقى الأمل أن يجد الطفل ابراهيم الدعم النفسي والمعنوي من محيطه عله ينسى الصدمة وفراق أهله الذين لم يتمكنوا من توديعه والاطمئنان عليه بعدما فاجأتهم الموت.