L’ancien joueur et président de l’USM Bel-Abbès, Zoubir Ghalem, est décédé mercredi à l’âge de 73 ans, a annoncé le club sportif amateur (CSA) de la formation de l’Ouest du pays.

Zoubir Ghalem a porté les couleurs de l’USMBA en tant que joueur dans les années 1970. Il a également présidé ce club de 2000 jusqu’en 2004, avec à la clé une accession en deuxième division en fin de son mandat.

Le défunt est resté attaché aux couleurs du club de ses premières amours jusqu’aux derniers jours de sa vie, puisqu’il participait régulièrement aux assemblées générales du CSA/USMBA, dont il était membre, non sans se plaindre de la situation dans laquelle se débat le club relégué en troisième division à l’issue de l’exercice 2021-2022, et ce, une année après avoir quitté l’élite.