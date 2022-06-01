سرح الطاقم الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم حارس نادي بارادو عبد الرحمن مجادل، في الوقت الذي ينتظر فيه وصول الحارس الجديد أنطوني ماندريا، (نادي أنجي الفرنسي)، اليوم الأربعاء إلى المركز الفني الوطني بسيدي موسى، تحسبا للمباراتين التصفويتين للمجموعة السادسة لكأس إفريقيا للأمم-2023، يوم السبت أمام أوغندا بملعب 5 جويلية يوم الاربعاء 8 جوان أمام تنزانيا بدار السلام.

وكتبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على موقعها الرسمي:" قرر الطاقم الفني تسريح عبد الرحمن مجادل مع تقديم تشكراته لإدارة نادي بارادو التي وضعت حارسها تحت تصرف الفريق الوطني في اليومين الأولين لتربص الخضر".

من جهته، سيكون حارس نادي أنجي الفرنسي، أنطوني ماندريا منتظرا بعد ظهر اليوم الأربعاء بسيدي موسى".

وتحسبا للمباراتين الأوليين لتصفيات كان-2023، وجه المدرب الوطني، جمال بلماضي الدعوة لـ25 لاعبا من بينهم سبعة لاعبين جدد تم استدعاؤهم للمرة الأولى "للخضر".

وأضاف نفس المصدر، أن "جمال بلماضي تنقل صبيحة اليوم الأربعاء رفقة المناجير العام، جهيد زفزاف للوقوف على حالة أرضية ملعب 5 جويلية، وكذا ظروف التحضير للمباراة أمام أوغندا".