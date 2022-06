Le premier ministre Aïmene Benabderrahmane prendra part, les 2 et 3 juin 2022, à une Réunion internationale de haut niveau sur l’environnement, qui se tiendra à Stockholm, en Suède, sous le thème « Stockholm+50 : une planète saine pour la prospérité de toutes et tous - notre responsabilité, notre chance ».

Organisée par les Nations-Unis, cette Réunion vise à encourager l'adoption de plans de relance écologiques à la suite de la Covid-19 et à servir de tremplin pour accélérer la mise en œuvre de « la Décennie d'action » des Nations unies en vue de réaliser les objectifs de développement durable, y compris le programme de développement durable à l’horizon 2030, l'Accord de Paris sur les changements climatiques, le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020.

Elle commémorera le 50ème anniversaire de la Conférence des Nations unies sur l'environnement humain de 1972, et célébrera 50 ans d'action environnementale mondiale.