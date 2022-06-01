يشارك الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يومي الخميس والجمعة في اجتماع دولي رفيع المستوى حول البيئة تستضيفه العاصمة السويدية ستوكهولم، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشارك الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يومي 2 و3 جوان 2022، في اجتماع بيئي دولي رفيع المستوى، تستضيفه العاصمة السويدية ستوكهولم تحت شعار 'ستوكهولم بعد 50 عاما، عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع – مسؤوليتنا، فرصتنا' ".

ويهدف هذا الحدث الدولي المنظم من طرف الأمم المتحدة، يضيف البيان، "إلى تشجيع اعتماد خطط التعافي الخضراء لفترة ما بعد كوفيد-19 وإرساء نقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك خطة عام 2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020".

"كما يعقد هذا الاجتماع تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ50 لعقد مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972 بشأن البيئة البشرية، وكذا مرور خمسة عقود من العمل البيئي العالمي"، حسب نفس المصدر.