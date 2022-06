L'ancien ministre et porte-parole de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, décédé mardi à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie, a été inhumé mercredi au cimetière de Sidi Yahia à Alger.

Les obsèques se sont déroulées en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du Conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, du Conseiller du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, du Conseiller du président de la République chargé des archives nationales et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, et du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani.