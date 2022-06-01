رسم مولودية وهران، اليوم الأربعاء، بقاءه في الرابطة المحترفة الأولى بعد إطاحته بشبيبة الساورة في مقابلة متأخرة.

وافتتح شاوتي باب التسجيل لـ"الحمراوة" في الدقيقة 11 ثم عمق صيام النتيجة في الدقيقة 19 قبل أن يقلص سعد الفارق في الدقيقة 29.

وانتهى اللقاء على هذه النتيجة رغم تحصل شبيبة الساورة على ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة ضيعها المهاجم لحمري.

وبهذا الانتصار ضمنت مولودية وهران (42 نقطة) البقاء رسميا بعد موسم آخر صعب لعميد أندية الغرب، فيما ضيعت شبيبة الساورة فرصة احتلال الوصافة لصالح شبيبة القبائل التي ستشارك رسميا في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل رفقة البطل شباب بلوزداد.

في مقابلة أخرى، واصل وفاق سطيف نتائجه السلبية مؤخرا وعاد بالهزيمة من تنقله إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي بنتيجة هدف دون مقابل سجله عرجي في الدقيقة 60.

وقلص الوفاق آماله في احتلال احد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لمشاركة إفريقية الموسم المقبل بعدما تجمد رصيده عند النقطة 47 في المركز التاسع، فيما أبقى هذا الفوز بصيص الأمل الضعيف للسنافر في ضمان مشاركة قارية (المركز السابع - 49 نقطة).