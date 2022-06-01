دعا وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الأربعاء، إلى مضاعفة الجهود لتطوير السياسة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وجعلها أكثر جاذبية، من خلال عصرنة آليات التسويق، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال ترؤس الوزير لاجتماع خصص للاطلاع على السياسة التجارية للشركة وسبل تطويرها، بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من إطاراتها، قدم القائمون على تسيير الناقلة الجوية عرضا حول مختلف النشاطات التجارية للمؤسسة والاستراتيجية المنتهجة في مجال التسويق وعدد من الآليات التقنية والعملياتية الخاصة بالأسعار المقترحة من طرف الشركة المتعلقة بالتذاكر والخدمات المقدمة، حسب الوزارة.

وتمحورت هذه الآليات، حسب المصدر ذاته، في اعتماد الشركة على نظام تسيير العائدات (Yield Management) وهو النظام المعمول به دوليا في تحديد أسعار التذاكر الخاضع لقانون العرض والطلب إلى جانب "محافظة الشركة على نفس الأسعار المعتمدة في 2019 كسنة مرجعية بحساب بعض المتغيرات المتعلقة بأسعار الوقود والتأمينات وسعر الصرف".

كما تشمل " تقديم أقل الأسعار بالمقارنة مع شركات الطيران الأجنبية الناشطة على نفس الخطوط في فترات الذروة بالأرقام و الإحصائيات الدقيقة إضافة إلى التحكم في أسعار التذاكر المسوقة عن طريق شركاء المؤسسة كالوكالات السياحية محليا و دوليا، والمواقع الإلكترونية المتخصصة عبر اتفاقيات بينية لتفادي المضاربة"، حسب البيان.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود لتطوير السياسة التجارية للشركة وجعلها أكثر جاذبية، من خلال عصرنة آليات التسويق، برفع مستويات البيع عن بعد واعتماد الدفع الإلكتروني، خاصة أن الشركة تتوفر على الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة، مع تنظيم وتحسين التسويق بالوكالات التجارية التابعة للمؤسسة على المستوى المحلي والدولي والتفكير في اقتراح عروض ترويجية تتماشى مع متطلبات السوق والتنافسية مع شركات الطيران الأجنبية خاصة مع عودة النشاط تدريجيا.

كما أكد منجي، على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة وتنويعها والتكفل الجيد بالزبائن و كذا توفير كل شروط الراحة و الأمان على متن الطائرات, تماشيا مع البرنامج التكميلي المتضمن تعزيز الرحلات الجوية تزامنا مع موسم الاصطياف الذي يعرف إقبالا كبيرا على هذا النمط من النقل، حسب البيان.