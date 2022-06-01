استقبل وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الأربعاء، سفير المملكة الهاشمية الأردنية بالجزائر، شاكر عطا الله العموش، حيث اتفق الجانبان على دراسة إمكانية إعادة تشغيل الخط الجوي بين عاصمتي البلدين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، "تحادث الطرفان حول واقع وآفاق تطوير علاقات التعاون في مجال النقل، من خلال إعادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل الجوي والبحري والبري المبرمة بين البلدين"، يضيف البيان.

وفي هذا السياق، "اتفق الجانبان على دراسة إمكانية إعادة تشغيل الخط الجوي بين عاصمتي البلدين، بعد تحسن الوضعية الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19"، حسب الوزارة.

كما تم الاتفاق على "مواصلة التشاور بهدف تنسيق المواقف الثنائية بين البلدين و العمل على ترقية آليات الشراكة و الاستثمار في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع النقل".