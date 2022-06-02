تزعم العديد من المصادر أن المقلاة الهوائية تقدم بديلاً صحياً لصنع الأطعمة المقلية، واكتسحت الأسواق أنواع عدة منها وأحجام مختلفة. ولكن ما هي فوائد ومخاطر الطهي باستخدام المقلاة الهوائية؟



شهدت المقالي الهوائية ارتفاعاً في شعبيتها بسبب الوعي المتزايد بالصحة والطلب المستمر على الأطعمة المقلية.



يعلن صانعو المقالي الهوائية عن هذا الجهاز كحل بديل لطهي الأطعمة المقلية والاستمتاع بها دون الآثار الصحية الضارة للأطعمة المقلية بالزيت، مثل البطاطس وجوانح الدجاج وأصابع الدجاج والسمك وغيرها الكثير.



إذ تحتوي الأطعمة المقلية في الهواء الساخن على نسبة دهون أقل من الأطعمة المقلية، ما يعني أنها قد تكون أكثر صحة.



ومع ذلك، فإن بعض الناس قلقون بشأن المخاطر الصحية المحتملة لاستخدام هذا الشكل الجديد من الطهي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مخاوف من السمّية والسرطان، بينما يشكك آخرون في الفوائد المزعومة للأطعمة المقلية بالهواء.



كيف تعمل المقالي الهوائية؟



تعمل المقلاة الهوائية عن طريق تدوير الهواء الساخن حول المواد الغذائية للحصول على نفس القوام المقرمش كما في الأطعمة المقلية التقليدية.



تحقق المقالي الهوائية ذلك بدون الحاجة إلى الزيوت عالية الدهون والسعرات الحرارية من عملية الطهي.



باستخدام ملعقة كبيرة واحدة فقط من زيت الطهي بدلاً من عدة أكواب، يمكن لأي شخص الحصول على نتائج مماثلة.



يقول الباحثون إن مقالي الهواء ذات المصدر الموثوق تستخدم الهواء الساخن الذي يحتوي على قطرات زيت دقيقة لإخراج الرطوبة من الأطعمة. والنتيجة منتج له خصائص مشابهة للأطعمة المقلية، وإن كان بمستويات دهون أقل بشكل ملحوظ.



مثل العديد من طرق الطهي الأخرى، يؤدي القلي بالهواء إلى تفاعل كيميائي -يسمى تأثير ميلارد- يحسن لون ونكهة الطعام المقلي بالهواء.



فوائد المقلاة الهوائية



1- يمكن أن يؤدي استخدام المقالي الهوائية إلى فقدان الوزن



2- أكثر أماناً من القلي العادي لعدم وجود احتمال انسكاب الزيت الساخن جداً



3- تقليل مخاطر تكون مادة الأكريلاميد السامة



يؤدي قلي الطعام بالزيت إلى ظهور مركبات خطرة، مثل مادة الأكريلاميد. يتكون هذا المركب في بعض الأطعمة أثناء طرق الطهي عالية الحرارة، مثل القلي العميق، حسب موقع Medical News Today.



وفقاً للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، قد يكون للأكريلاميد روابط مع تطور بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان بطانة الرحم والمبيض والبنكرياس والثدي والمريء.



4– تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض



الطبخ بالزيت واستهلاك الأطعمة المقلية التقليدية بانتظام له علاقة بالعديد من الأمراض ذات الصلة. واستبدال القلي العميق بأساليب طهي أخرى يقلل مخاطر تعرض الشخص لهذه المضاعفات.



سلبيات المقلاة الهوائية



1– لا تضمن حمية صحية



إن الحد من تناول الطعام المقلي تماماً يمكن أن يفيد صحة الشخص بشكل كبير، ومجرد استبدال جميع الأطعمة المقلية بالزيت بالأطعمة المقلية بالهواء الساخن لا يضمن بأي حال اتباع نظام غذائي صحي.



من أجل الصحة المثلى، يجب أن يركز الناس على نظام غذائي مليء بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.



2- مركبات ضارة أخرى



بينما تقلل المقلاة الهوائية من احتمال تكوين مادة الأكريلاميد، لا يزال من الممكن تكوين مركبات ضارة أخرى ومنها الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والأمينات الحلقية غير المتجانسة التي يمكن أن تنتج عن الطهي عالي الحرارة باللحوم، حسب موقع Healthline.



هذه المركبات لها ارتباطات مع مخاطر الإصابة بالسرطان، وفقاً لمصدر المعهد الوطني للسرطان.



3- الطعام المقلي بالهواء ليس صحياً بالضرورة



تستطيع المقلاة الهوائية أن تصنع أطعمة صحية أكثر من الأطعمة المقلية، لكن ضع في اعتبارك أن الطعام المقلي لا يزال طعاماً مقلياً. وعند الطهي المفرط بالزيت، ستكون هناك دائماً آثار صحية مترتبة عليه.