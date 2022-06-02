تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أفادت مصادر في السعودية، أحد أبرز منتجي النفط في العالم، بأنها على استعداد لزيادة إنتاجها النفطي في حال تراجع إنتاج روسيا بسبب العقوبات.

وبحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.05 بالمائة إلى 112.90 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.92 بالمائة إلى 114.06 دولار للبرميل.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أمس الأربعاء نقلا عن مصادر، أن السعودية مستعدة لزيادة إنتاج النفط إذا انخفض الإنتاج في روسيا بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو.

وقالت وسائل إعلام إن تراجع أسعار النفط تزامن مع موجة صعود سبقت اجتماع كبار منتجي النفط المقرر انعقاده في وقت لاحق من اليوم لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج.