وقّعت الشركات الفرعية لمجمع سوناطراك، أمس الأربعاء بوهران، تسع اتفاقيات مع لجنة تنظيم الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، تتعلق بتهيئة وتزيين مدينة وهران.

ووقّع الاتفاقيات كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار ومديري الشركات الفرعية لمجمع سوناطراك من جهة، ومحافظ الألعاب المتوسطية محمد عزيز درواز ووالي وهران سعيد سعيود من جهة أخرى.

وتندرج الاتفاقيات التسع ضمن المساعي الجارية لتهيئة مدينة وهران وتحسين محيطها تحسبا لاحتضان الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في 25 جوان الجاري وتستمر إلى غاية السادس جويلية القادم.

وأكد حكار استعداد مجمع سوناطراك الدائم لدعم الرياضة بصفة عامة والألعاب المتوسطية القادمة بصفة خاصة، مبرزاً أنّ الأمر يتعلق بصورة وسمعة الجزائر، التي لا بد أن تستغل فرصة هذه الألعاب لتتألق بلداً ورياضة. من جهته، أشار محمد عزيز درواز إلى أنّ مجمع سوناطراك كان ولا يزال داعما للرياضة، حيث اقترن اسمه بتتويجات جزائرية في المحافل الدولية في عدة تخصصات رياضية،

مبرزاً أنّ المجمع دائماً ما كان يعمل لفائدة الرياضة الجزائرية. بدوره، أكد والي وهران أنّ الولاية تمكنت من استلام جميع المشاريع الخاصة بالألعاب المتوسطية التي كانت تعرف تأخراً كبيراً في ظرف وجيز بفضل جهود الدولة والمتابعة الشخصية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لجاهزية ولاية وهران من جميع النواحي لاستضافة الوفود الرياضية المشاركة في أحسن الظروف.