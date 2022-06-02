دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والبدء بتحقيق فوري في جرائم الاحتلال الصهيوني والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيان، إن جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ما هي إلا ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والمسؤولين الصهاينة. وحملت الخارجية حكومة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.

وأدانت الخارجية الفلسطينية جريمة إعدام الشهيد بلال عوض توفيق كبها (24 عاما)، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني أثناء اقتحامها العدواني لبلدة يعبد في جنين، ما أدى أيضا إلى إصابة 6 شبان بالرصاص الحي، وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني صعدت في الفترة الأخيرة من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس كما زادت وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين.