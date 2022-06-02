أسعف أعوان الحماية المدنية لولاية قسنطينة ليلة البارحة امرأة اختنقت بالغاز بمنزلها الواقع بالمجمع السكني 02 في بلدية الخروب.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة الرئيسية بن عطاء الله محمد الشريف لعلي منجلي تدخلت ليلة الأربعاء إلى الخميس في حدود الساعة الثامنة وعشرين دقيقة (20:00)، بالوحدة الجوارية 20 مجمع سكني 02، لأجل إسعاف مختنقة بالغاز.

وأضاف نفس المصدر إن الضحية التي تبلغ من العمر 53 سنة، وجدت في حالة غثيان جراء استنشاقها غاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية بعين المكان وإجلاءها إلى مستشفى علي منجلي.