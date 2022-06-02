أعلنت الشرطة في مدينة تالسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الخميس، عن ارتفاع قتلى حادث إطلاق نار في مركز طبي في المدينة إلى خمسة أشخاص.

وقالت إدارة الشرطة عبر حسابها في موقع تويتر: "لدينا الآن خمسة قتلى، بمن فيهم مطلق النار، في موقف إطلاق النار النشط في مبنى ناتالي في حرم مستشفى سانت فرانسيس".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن الشرطة في المدينة، أن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار في مدينة تولسا الأمريكية بولاية أوكلاهوما".

وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.