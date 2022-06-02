أعلن مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لشؤون الاتصالات مع روسيا، أوليج كوبياكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد في العالم دول يمكن أن تحل محل روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية على المدى القصير، من الزمن. وقال كوبياكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "لا يوجد مثل هذين البلدين. وإذا تحدثنا عن الحصة التي تحتلها روسيا وأوكرانيا في سوق الحبوب العالمية، فإنها تتجاوز نسبة 30 في المائة.

وقد قامت روسيا في العام الماضي بتصدير 35 مليون طن من الحبوب، وأوكرانيا -حوالي 12 مليون طن. بل وتعتمد أكثر من 50 دولة من دول العالم على الإمدادات من الدول المطلة على البحر الأسود بنسبة تزيد عن 30 في المئة”.

وأضاف "وفقًا لتقييم خبراء الاقتصاد، فإن الاعتماد بنسبة 30 في المائة يعتبر حداً حرجا حيث إن الانقطاعات في الإمدادات الغذائية والزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية تهدد بأزمات في الاقتصادات الوطنية واضطرابات مدنية".

وأشار كوبياكوف إلى أن هناك دولًا تتلقى، في الواقع، جميع حبوبها الغذائية والأعلاف من روسيا وأوكرانيا. على سبيل المثال، أذربيجان وأرمينيا وجورجيا ومنغوليا، حيث تغطي احتياجاتها بنسبة 100 في المئة بإمدادات الحبوب من روسيا.

ومن بين البلدان الأفريقية، تعتمد بوركينا فاسو وغينيا ومالي والكونغو وناميبيا ورواندا وتوغو بشكل كبير على واردات الحبوب الروسية. أما الدول الأكثر اعتمادًا على شراء الحبوب الأوكرانية والروسية فهي غانا وإسرائيل وإيران والأردن وكينيا وليبيا ونيكاراغوا وعمان وباكستان والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وتونس وإثيوبيا.