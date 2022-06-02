شارك لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، أطفال الجزائر في الاحتفال باليوم العالمي للطفل المصادف للفاتح جوان من كل عام.

وحضر أطفال" متلازمة داون"، تدريبات العناصر الوطنية بالمركز التقني لسيدي موسى وأخذوا صورا تذكارية مع زملاء إسماعيل بن ناصر وكذلك أفراد الطاقم الفني.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن هذه المبادرة جاءت بطلب من المدرب جمال بلماضي الذي سبق وأن زار الفئة ذاتها بالتعاون مع أحد مختبرات الأدوية والجمعيات الوطنية الفاعلة، حيث وعدهم شهر مارس المنصرم بحضور التدريبات والالتقاء باللاعبين.