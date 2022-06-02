رحبت جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، بمبادرة رئيس الجمهورية، لـ "لم الشمل" وتوحيد الصف الداخلي.

وأكد بيان للحزب، أن الأفافاس بعد اجتماع تشاوري لقيادة الحزب، لديه الرغبة الصادقة في تبني ودعم كل سياسات الحوار الوطني، لأنه مقتنع بأن "حل الأزمة متعددة الأبعاد التي تمر بها الجزائر لا يمكن أن يأتي إلا من خلال توافق مؤسسي وأساسي بين جميع القوى الحيوية في البلاد".

وأضاف البيان، أن جبهة القوى الاشتراكية قررت الاستجابة لدعوة رئاسة الجمهورية في إطار اللقاءات التي تجرى بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والأحزاب السياسية.

ومن المنتظر أن يلتقي الأمين الوطني للحزب يوسف أوشيش رفقة قيادات من الحزب برئيس الجمهورية اليوم الخميس.