كشفت مصادر مقربة لـ "الخبر"، اليوم الخميس، أن وزارة الشباب والرياضة قامت باستدعاء فطومة بادليس المستقيلة من منصب مديرة المالية بالاتحاد الجزائري لكرة القدم على جناح السرعة، من أجل النظر في القرار المتخذ في ظل وضعية الانسداد التي تعرفها "الفاف".

المصدر ذاته، أكد أن الوزارة تسعى لإيجاد حل للعمال العاملين بمختلف المراكز التابعة للاتحاد الجزائري للعبة، حيث لم يتحصلوا على أجورهم الشهرية منذ مدة.

كما أضاف بأن هناك خلافا قائما بين السكرتير العام لـ "الفاف"، وبادليس حول قيمة التعويض الذي ستتحصل عليه في حال مغادرتها لمنصبها، حيث رفض الأمين العام الأسبق لاتحاد الجزائري تطبيق ما يتضمنه العقد بسبب الوضعية الحالية لأعلي هرم كروي في الجزائر، خاصة بعد استقالة الرئيس شرف الدين عمارة.