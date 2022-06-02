استقبل وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، مساء الأربعاء، مسؤولين عن مخابر "جونسون أند جونسون" الأمريكية وفرعه بالجزائر للتباحث حول "سبل ووسائل تطوير التعاون الثنائي في مجال صناعة الأدوية والمنتجات الصيدلانية"، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن الوزير تحادث مع كل من لورون دوسا سورنين، نائب رئيس مخابر "جونسون أند جونسون" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودرية اوغليس، المديرة العامة لمخابر "جونسون" الجزائر، وذلك بحضور رئيس الديوان، إسماعيل بوشلاغم، والمديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية، وهيبة حجوج.

وقد تناول هذا اللقاء "سبل ووسائل تطوير التعاون الثنائي في مجال صناعة الأدوية والمنتجات الصيدلانية من خلال تباحث فرص تعزيز وتطوير هذه الصناعة بهدف ضمان الوفرة المستمرة للمنتجات الصيدلانية".

وشكل اللقاء أيضا -حسب البيان-"فرصة لمسؤولي الشركة الأمريكية وفرعها بالجزائر لعرض منتجاتهم، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المعدية، أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، إلى جانب الأدوية والمنتجات الخاصة بأمراض السرطان والصحة العقلية".

وبالمناسبة ثمنت المديرة العامة لمخابر جونسون الجزائر العمل القائم مع مديرية الوقاية، والذي سيكلل بالتوقيع على اتفاقية في مجال الصحة العقلية. وأعرب ذات الطرف عن رغبته في "تعزيز تواجده بالسوق الجزائرية من خلال إقامة مشاريع شراكة مع نظرائهم الجزائريين خاصة في مجال إنتاج وتصنيع وتعبئة الأجهزة الطبية والأدوية".

من جهته، "رحب الوزير بممثلي الشركة الأمريكية وفرعها بالجزائر، كما استمع إلى مختلف الشروحات والتفاصيل التي قدموها بخصوص نشاطهم".

وخلال حديثه، أعرب الوزير عن "رغبة الجزائر في تحسين مستوى خدماتها وذلك من خلال العمل على توفير كافة احتياجات المرضي، سواء ما تعلق منها بالأدوية أو مختلف المعدات الطبية وذلك من خلال العمل على إقامة شراكات حقيقية تعود بالفائدة على الطرفين".