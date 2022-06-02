أعلن اليوم الخميس، نادي ريال مدريد تعاقده مع المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديغر قادماً من تشيلسي، حسبما جاء في بيان للفريق " الملكي" عبر موقعه الرسمي.

أنطونيو روديغر، صاحب السابعة والعشرين عاما يعد من بين أفضل المدافعين في العالم وكان له الفضل في تتويج " البلوز" بدوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي. ويتمتع رودريغر، بقامة طويلة (1.90 متراً)، كما يمتلك خبرة في الدوريات الإنجليزية والألمانية، الإيطالية إذ خاض الموسم الماضي، 54 مباراة وأحرز خمسة أهداف لتشيلسي.

على صعيد التتويجات، في رصيد اللاعب فوز بلقب دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الدوري الأوروبي، كأس السوبر الأوروبي، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالإضافة إلى كأس القارات مرتين فيما اختير ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا في 2021 و 2022.