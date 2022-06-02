توفي 23 شخصا وأصيب 460 آخرون بجروح في 397 حادث مروري سجلتهم مصالح الأمن الوطني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 ماي، حسبما أورده، اليوم الخميس، بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات البيان أنه، مقارنة بالإحصائيات المسجلة الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (-44) حادث، وانخفاضا في عدد الجرحى بـ (-57) جريحا، مع ارتفاع عدد الوفيات بـ (+07) حالة.

وتشير المعطيات ذات الصلة، إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان، والإفراط في السرعة، والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة. وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.