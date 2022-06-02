أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على مراسم تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم.

وجاء هذا التنصيب الذي تم بمقر مجلس الدولة وخلال جلسة ترأستها رئيسة المجلس، فريدة بن يحيى، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، وإطارات من السلك القضائي، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعيين رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم، ويتعلق الأمر بمحاكم الجزائر، وهران، بشار، تمنراست، ورڤلة وقسنطينة.

يذكر أنه صدر في الجريدة الرسمية في عدد 18 ماي 2022، المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه تعيين السيدة والسادة رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف وهم كل من: صليحة عواق (الجزائر)، عبد القادر حمدان (تمنراست)، كمال حليسي (قسنطينة)، نصر الدين عمران (ورڤلة)، عبد الرحمي بن حميدة (وهران) وعبد الله زياني (بشار).

كما تم بموجب مرسوم رئاسي صادر في نفس العدد، تعيين محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف ويتعلق الأمر بكل من السادة: مصطفى عبدي (بشار)، محمد الأمين صباحي (تمنراست)، محمد بن لخضر بن عبد الله (الجزائر)، عبد الوهاب بوناب (قسنطينة)، السعيد شيشة (ورڤلة) وعبد القادر فارس (وهران).