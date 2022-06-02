فككت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية غرداية شبكة إجرامية تتشكل من ستة أشخاص مختصة في تزوير النقود وحجز مبلغ مالي بقيمة 610.000 دج (أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج)، حسب بيان صحفي نشرته اليوم الخميس خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك الأمني.

وسمحت التحريات التي شرع فيها بعد ورود معلومات تفيد بوجود شبكة لتزوير النقود تنشط بغرداية قصد إغراق السوق المحلية بالأوراق النقدية المزورة بتحديد في المرحلة الأولى هوية أحد أعضاء شبكة التزوير المكلف بترويج الأوراق النقدية المزيفة من فئة 2.000 دج بمنطقة غرداية قبل القبض عليه في حالة تلبس.

وتمكنت ذات الجهة الأمنية وبأمر من النيابة من القبض على متورطين آخرين وحجز مبلغ مالي قدره 157.500 دج من عائدات هذا النشاط غير الشرعي وسيارتين (سياحية ونفعية) ودراجة نارية وهي الوسائل التي كانت تستعمل في أعمالهم الإجرامية وكذلك هواتف نقالة وقنبلة مسيلة للدموع.

وأفاد البيان المجموعة الإجرامية تمكنت من إتلاف المعدات المستخدمة في طباعة الأوراق النقدية المزيفة عن طريق حرقها.

ويتابع المتورطون في هذه القضية الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و37 سنة، أمام الهيئات القضائية المختصة بجناية "تكوين جمعية أشرار وتزوير أوراق بنكية للعملة الوطنية والتزوير والاحتيال"، ووضعوا تحت النظر على ذمة التحقيق الذي شرع فيه بإشراف النيابة المختصة للكشف عن هوية المتواطئين الآخرين والتداعيات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.