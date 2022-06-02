ألقى الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، النظرة الأخيرة وتلا فاتحة الكتاب على روح الفقيد اللواء ناموس حميدو، بالمستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير نقاش"، وهذا بحضور كل من الفريق الأول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر، المديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا إطارات ومستخدمي المستشفى المركزي للجيش. حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.

كما جدد الفريق، أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، مذكرا بمناقبه خلال مسيرته المهنية ومتضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".