توفّي، أمس الأربعاء، ببلدية وادي الزناتي بڨالمة، المجاهد وآخر زملاء الراحل عبد الحميد مهري، أحمد الهادي طيروش، عن عمر ناهز الـ 95 سنة، بعد صراع مع المرض حسب بعض مقربيه.

ويُعد المرحوم طيروش من رعيل الحركة الوطنية وتلاميذ مدرسة التهذيب التي التحق بها سنة 1937 رفقة الراحل عبد الحميد مهري بمدينة وادي الزناتي معدّة الرجال والمجاهدين ومدرسة الوطنية والنصال السياسي.

وتعلّم المرحوم طيروش بمدرسة التهذيب إلى جانب لفيف من الرجال والجهابذة في العلم والسياسة، حيث كانت المدرسة التي تقدم دروسا في النحو والصرف والحساب والتاريخ والجغرافيا والأدب.

وبعد ما أمضى بها أربع سنوات للفترة الابتدائية، انتقل رفقة عبد الحميد مهري وعديد أقرانهما إلى الدراسة بجامع الزيتونة في تونس، أين التقى بالعلامة مولود قاسم نايت بلقاسم وبعيسى مسعودي.

عايش المرحوم طيروش مجازر 08 ماي 1945 الدامية، وكيفية مجانبة مهري مدينة وادي الزناتي مجازر دامية، واحتفظ حسب تصريحات سابقة لـ "الخبر" بڨالمة، بشهادات عن المجازر الفظيعة.

وظل المجاهد الفذ والمربي الحكيم ببلدة وادي الزناتي، إلى أن ألزمه المرض الفراش في السنوات الأخيرة، وحمّ القضاء عليه، أمس الفاتح جوان، إثر مرض عضال.

تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم ذويه وأهل بلدة وادي الزناتي جميل الصبر والسلوان.