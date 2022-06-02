اختير الدولي الجزائري، الغائب عن المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني رياض محرز ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين ينشطون في منصب الجناح هذا الموسم.

ورصد موقع" min90 "، الفرنسي في تقريره الصادر اليوم أفضل العناصر التي كانت مميزة في منصب الجناح من ضمنها نجم مانشستر سيتي رياض محرز الذي جاء سابعا.

وجاءت القائمة كالآتي:

1- فينيسيوس جينيور ريال مديد.

2- محمد صلاح ليفربول.

3- رفائيل ليو آسي ميلان.

4- سونغ هونغ مين توتنهام.

5- ساديو ماني ليفربول

6- كيسنغلي كومان

7- رياض محرز مانشستر سيتي.

8- لويس دياز ليفربول

9- أنطوني أجاكس أمستردام ـ

10 موسى ديابي بايرن ليفركوزن.