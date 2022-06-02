وافقت لجنة "أوبك +"، اليوم الخميس، على زيادة إنتاج النفط في جويلية بمقدار 648 ألف برميل يوميا، بدلا من 432 ألف برميل يوميا المخطط لها سابقا.

وقد انتهى اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة اوبك +، بالاتفاق على تسريع زيادة الإنتاج بواقع 648 ألف برميل يوميا لشهر جويلية، كذلك زيادة الإنتاج 648 ألف برميل لشهر أوت، وذلك لتعويض النقص الحاصل في الامدادات الروسية نتيجة العقوبات المقررة مؤخرا من الاتحاد الاوروبي على النفط الروسي، وقد تفاعلت أسعار النفط سريعاً مع هذه الأنباء لتأخذ منحى تنازليا.

كما صرح مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم، أن لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية إنتاج النفط الخاصة بالمنظمة "أوبك+" الجديدة، على خلفية تداول وسائل إعلام أنباء استبعاد روسيا من الحلف النفطي.