دخل المنتخب الإيراني المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 على الخط من أجل مواجهة المنتخب الجزائري لكرة القدم وديا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية التي تمتد إلى غاية الخامس عشر من جوان الجاري.

وكشف موقع " تيم ميلي أف آر"، المهتم بشؤون المنتخبات الوطنية ومستجدات كرة القدم عبر صفحته الرسمية عبر تويتر، أن الاتحاد الإيراني للعبة يتواجد في مفاوضات متقدمة مع اتحاديتي الكونغو الديمقراطية والكاميرون، من أجل خوض لقاءات تحضيرية.

نفس المصدر أكد، أن الجانب الإيراني يفاوض نظيره الجزائري من أجل برمجة لقاء بينهما، وحال نجاح المفاوضات فإن المباريات الثلاث ستلعب في قطر.