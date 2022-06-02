تباحث وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، اليوم الخميس، مع سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة، حول فرص تعزيز التعاون والشراكة في مجال السياحة والصناعة التقليدية، حسب ما أورده بيان للوزارة المعنية.

وقد ثمن الطرفان --حسب نفس المصدر-- العلاقات "الأخوية" والروابط التاريخية "المتميزة" التي تجمع البلدين، معربين عن "ارتياحهما للتشاور والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين، والذي تعزز أكثر بعد زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى دولة قطر في شهر فيفري الفارط".

وأضاف البيان أن "المحادثات سمحت بتقييم العلاقات الثنائية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، بالإضافة إلى دراسة السبل الكفيلة لترقيتها والدفع بها والفرص المتاحة في مجال الاستثمار السياحي".

وبالمناسبة، كشف سفير قطر عن "زيارة عدد من رجال الأعمال القطريين المهتمين بالاستثمار في عدة مجالات، لاسيما في مجال السياحة، إلى الجزائر في الأيام القليلة المقبلة، وذلك تجسيدا للرؤية الجديدة للسلطات العليا للبلدين لخلق شراكة حقيقية في ظل التحديات المشتركة".

من جهته، أكد حمادي أن "الدولة الجزائرية وفرت كل الظروف المناسبة من خلال قانون الاستثمار الجديد لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، والذي تضمن جملة من التدابير الرامية إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ضمن رؤية شاملة ومستقرة".

واتفق الطرفان على "أهمية إتمام مشروع مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين البلدين والتوقيع عليها في أقرب الآجال".

وخلص البيان إلى أن الطرفين "جددا عزمهما على تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بما يسمح بالارتقاء بعلاقات التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين".