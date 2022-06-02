شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الحادي والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والاجتماع الوزاري التاسع والعشرين لمنظمة أوبك - غير أوبك (أوبك+).

وحسب بيان وزار الطاقة والمناجم فإنه تقرر زيادة إنتاج الجزائر بمقدار 17000 برميل يوميًا في شهر جويلية 2022، مما سيسمح للجزائر الوصول إلى مستوى إنتاج يبلغ 1.039 مليون برميل في اليوم في شهر جويلية.

للتذكير فإن أعضاء لجنة "أوبك +"، اتفقوا على زيادة إنتاج النفط في شهر جويلية بمقدار 648 ألف برميل يوميا، بدلا من 432 ألف برميل يوميا المخطط لها سابقا.

كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في 30 جوان 2022.