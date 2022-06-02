وصلت بعثة المنتخب الأوغندي، مساء اليوم الخميس إلى الجزائر، تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، هذا السبت بملعب 5 جويلية.

وأدلى مدرب المنتخب الأوغندي، الصربي ميلوتين سريدوفيتش، بتصريحات لوسائل الإعلام بمطار الجزائر الدولي، أكد فيها سعادته بالتواجد في الجزائر التي قدمت الكثير لكرة القدم الإفريقية وحتى العالمية، معبرا عن فرحته للقدوم إلى البلد الذي يتمتع بعلاقات مميزة مع بلده صربيا.

فيما يخص المقابلة، قال سريدوفيتش "نحن ضمن نفس المجموعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، أحترم كثيرا المدرب جمال بلماضي لما قدمه إلى كرة القدم في بلدكم، حيث استلم مهامه بعد الفشل في تصفيات مونديال 2018 وقاد المنتخب الجزائري لتحقيق سلسلة 35 مقابلة دون هزيمة".

وأضاف التقني الصربي "سنواجه منتخبا فاز بكأسي إفريقيا والعرب رغم فقدانه بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 في اللحظات الأخيرة".

وتابع المدرب الملقب بـ"ميتشو": "هدفي مع منتخب أوغندا هو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا المقبلة، نعلم أننا المواجهة ستكون صعبة أمام منتخب يسعى للعودة إلى الواجهة بعد نكستي الكان والمونديال .. كل شيء ممكن في كرة القدم سنلعب كل حظوظنا في الجزائر .. سنعتمد على اللعب المفتوح ولن نبقى في الخلف رغم أننا أمام منتخب يمتلك هجوم خطير".

وحسب ذات المتحدث فإن التكتل في الدفاع قد يكلف أشباله غاليا، مضيفا أن ثلاثة منتخبات من شرق إفريقيا قدمت إلى الجزائر خسرت بنتائج ثقيلة .. إثيوبيا 7-0، تنزانيا 7-0 وجيبوتي 8-0.